Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов

Определились команды, которые могут попасться московскому «Спартаку» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Как сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере», красно-белых ожидает двухматчевое противостояние с одной из следующих команд: «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция) и «Мидтьюлланн» (Дания).
Соперник «Спартака» определится в ходе жеребьёвки 19 июля. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 3 или 4 августа, ответная встреча пройдёт 10 августа.
Напомним, «Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. В 30 турах команда набрала 57 очков и уступила лишь «Зениту» (65).
- 27 мая 2021
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