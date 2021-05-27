Спортивный юрист рассказал, какое наказание грозит игроку «Ахмата» за толчок судьи

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, какое наказание грозит игроку «Ахмата» за толчок судьи.



«Толчок официального лица матча, коим является судья, — нарушение 95 статьи дисциплинарного регламента. За это полагается дисквалификация на шесть матчей. Кроме дисквалификации, должен применяться штраф в соответствии с таблицей штрафов дисциплинарного регламента. Для молодёжного первенства такая сумма штрафа составляет от 70 до 200 тыс. рублей. В пределах этого коридора КДК будет выносить наказание», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



В 10-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Ахмат» принимал «Локомотив» (1:5). На 83-й минуте произошла потасовка, по итогам которой были удалены трое футболистов «Ахмата» — полузащитник Лечи Садулаев, автор гола Ибишев и защитник Абдул-Малик Джакуев.