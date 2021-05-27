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Спортивный юрист рассказал, какое наказание грозит игроку «Ахмата» за толчок судьи

Спортивный юрист рассказал, какое наказание грозит игроку «Ахмата» за толчок судьи
Павел Левкович
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Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, какое наказание грозит игроку «Ахмата» за толчок судьи.

«Толчок официального лица матча, коим является судья, — нарушение 95 статьи дисциплинарного регламента. За это полагается дисквалификация на шесть матчей. Кроме дисквалификации, должен применяться штраф в соответствии с таблицей штрафов дисциплинарного регламента. Для молодёжного первенства такая сумма штрафа составляет от 70 до 200 тыс. рублей. В пределах этого коридора КДК будет выносить наказание», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В 10-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Ахмат» принимал «Локомотив» (1:5). На 83-й минуте произошла потасовка, по итогам которой были удалены трое футболистов «Ахмата» — полузащитник Лечи Садулаев, автор гола Ибишев и защитник Абдул-Малик Джакуев.

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