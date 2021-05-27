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Черчесов рассказал о состоянии футболистов, пропустивших тренировки

Черчесов рассказал о состоянии футболистов, пропустивших тренировки
Максим Пахомов
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форме игроков, которые пропустили тренировки национальной команды.

«Заболотный уже тренировался с нами – пропустил два дня, да, сезон длинный, и у каждого бывают болячки. Нет ни одного футболиста, у кого что-то не потягивает или не побаливает, но мы всё контролируем, врачи докладывают об их состоянии. Мы даём некоторым паузу, чтобы не усугубить: у Марио побаливает пах, завтра-послезавтра он начнёт работать. Соболев утром тренировался, поэтому вечером дали отдохнуть. Без травм в футболе не бывает», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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