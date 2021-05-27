Черчесов оценил шансы на то, что Арсен Захарян присоединится к сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном, который заразился бактериальной ангиной и не отправился с командой на сбор в Австрию.



«Шанс, что Захарян не приедет, большой. Я его поздравил с днём рождения. Мы бы его хотели – не знаю, остался бы он на чемпионат, но он бы с нами поработал, и мы бы его оценили. Вот Самошников в «Сочи» и здесь – разные игроки, они привыкают к требованиям, и их можно оценить. А за один-два дня это сделать сложно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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