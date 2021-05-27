Евгеньев: в борьбе сложно с Дзюбой, а когда мяч на поле — с Головиным и Миранчуком

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев рассказал о тренировочном процессе в сборной России и об атмосфере внутри национальной команды.

«Второй раз сюда приезжаю. Волнения нет, всё хорошо. Стараемся на тренировках быть сконцентрированы. За полем шутим, общаемся. Ребята играют в приставку, есть тихий час, спим. На восстановление уходит много времени. Франция и Дания на молодёжном Евро? Наверное, они переиграли нас за счёт мастерства. Это во всём проявлялось, датчане были даже сильнее Франции. Но молодёжный Евро и главный — разные вещи. Понятно, что взрослая Дания тоже сложный соперник, со всеми надо играть и бороться.

На тренировках сложнее всего против Дзюбы в единоборствах, а если мяч внизу, то сложнее всего против Леши Миранчука и Саши Головина. Все спокойно относятся к тому, что кого-то отцепят. Если отцепят меня, расстроюсь, но, значит, это будет во благо команды.

Захарян? Не знаю, за что его признали лучшим игроком «Динамо» (смеётся), но он молодой игрок, классно себя проявил. Он ещё слегка болеет, лежит в кровати, но потихоньку выздоравливает.

Как остановить Лукаку? Тренерский штаб подскажет», — передаёт слова Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.



На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.