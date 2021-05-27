Черчесов: молодых игроков в сборной нужно выпускать в правильное время в правильном месте

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды в процессе подготовки к Евро-2020.
«Ждать ли многого от товарищеских матчей, когда сборная под нагрузками? Естественно, любой контрольный матч на уровне сборных хочется выигрывать. Но нам надо готовиться к 12 числу, максимум давать в контрольных играх будем, но специально к полякам и болгарам мы не готовимся – мы через эти игры готовимся к Бельгии. Кто из вратарей сыграет с Польшей? Конкуренция должна быть здоровой и тренировочный процесс выстроен под четырёх. Сегодня обсуждали со Стауче, как это организовать. Ответа точного нет, но если бы был – я бы не сказал.
И Дивеев, и Евгеньев с Макаровым чувствуют себя по-другому. Мы уже неделю вместе, они раскрываются, и условный Джикия с Дивеевым уже, условно, имеют общие интересы. Мы пятый год здесь, и практически ни один игрок до этого с листа не влился, молодого игрока надо выпустить в правильное время и в правильном месте», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
- 27 мая 2021
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