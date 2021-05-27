La Gazzetta dello Sport оценила вероятность перехода Мхитаряна в «Зенит»

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport не считает «Зенит» главным кандидатом на подписание армянского полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.
Приход Жозе Моуринью в римский клуб может повлиять на уход игрока. У футболиста случались конфликты с португальским наставником во время их совместной работы в «МЮ». Газета оценивает в 50% вероятность того, что Генрих останется в «Роме».
При этом издание допускает, что Мхитарян может оказаться партнёром Александра Головина в «Монако» (25%), перейти в «Зенит» (10%) или вовсе оказаться в другом клубе (15%).
В сезоне-2020/2021 футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. С 2007 года вызывается в национальную команду Армении.
Напомним, Генрих Мхитарян попал в сборную сезона итальянской Серии А по версии WhoScored, получив оценку 7,3. Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии поделили между собой нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6.
- 27 мая 2021
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