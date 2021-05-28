«Венеция» вернулась в Серию А спустя 20 лет

Футбольный клуб «Венеция» вернулся в элитный дивизион Италии, Серию А, спустя 20 лет.
В финале плей-офф за право выхода в высший дивизион «Венеция» в двухматчевом противостоянии переиграла «Читтаделлу». Первая встреча команд завершилась победой венецианцев с минимальным счётом 1:0. Второй матч завершился ничьей 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Венеция» победила со счётом 2:1 и завоевала путёвку в Серию А.
За всю свою историю «Венеция» семь раз получала путёвку в элитный дивизион Италии. Последний раз выход в Серию А команда оформила ровно 20 лет назад.
По итогам сезона-2020/2021 в Серию А также вышел футбольный клуб «Эмполи». Последний раз «Эмполи» выступал в высшем дивизионе чемпионата Италии в сезоне-2018/2019. За другую путёвку в Серию А боролись «Монца», «Лечче», «Венеция», «Читтаделла», «Брешия» и «Кьево».
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