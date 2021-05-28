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Маурисио Почеттино является основной целью «Реала»

Маурисио Почеттино является основной целью «Реала»
Максим Лесовой
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино является основной целью «Реала», сообщает Goal.

Напомним, 27 мая «Реал» официально объявил об уходе из «Королевского клуба» Зинедина Зидана. Сперва главным кандидатом на пост главного тренера был Массимилиано Аллегри, однако тренер практически договорился о возвращении в «Ювентус» и мадридцы переключили внимание на Почеттино.

Помимо Почеттино «Реал» рассматривает кандидатуры Антонио Конте и Рауля.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги. В январе 2021 года специалист возглавил «Пари Сен-Жермен» и выиграл с ним Кубок Франции.

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