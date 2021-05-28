«Шеффилд Юнайтед» возглавил Славиша Йоканович

«Шеффилд Юнайтед» на официальном сайте сообщил, что новым тренером команды стал Славиша Йоканович. Соглашение с 52-летним сербским специалистом подписано на три года.

Последним местом работы Йокановича был катарский клуб «Аль-Гарафа». Также в своей тренерской карьере серб возглавлял «Партизан», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби» (Тель-Авив), «Эркулес» и «Левски».

«Клинки» по итогам прошлого сезона заняли последнее место в АПЛ с 23 очками и вылетели в Чемпионшип.

В мае сообщалось, что защитником «Шеффилда» Сандером Берге интересуются «Арсенал» и «Эвертон». По информации в СМИ, вылет «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшип привёл к тому, что отступные норвежца снизились с € 52 млн до € 40 млн, что лишь усилило интерес к Берге со стороны потенциальных покупателей. При этом «клинки» хотят сохранить костяк состава, чтобы вернуться в АПЛ с первой попытки.