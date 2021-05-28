Президент «Барселоны» рассказал о переговорах с Лионелем Месси по новому контракту

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах с капитаном команды, нападающим Лионелем Месси относительно нового контракта. Действующее соглашение аргентинца истекает этим летом.
«Мы сделали Лео предложение, исходя из своих возможностей. Он заслуживает большего и может достичь большего, но его желание вернуть «Барселоне» величие даёт понять, что он очень ценит нашу попытку. Думаю, Лео в восторге от нашего проекта. В случае с Месси вопрос не в деньгах, а в том, чтобы у клуба была команда, способная выиграть всё. Именно это мы и пытаемся сделать. Я настроен оптимистично. Переговоры с Месси проходят хорошо, но нам нужно продолжать работать», — приводит слова Лапорты Sport.es.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне 33-летний форвард провёл 35 матчей в чемпионате Испании, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
- 28 мая 2021
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