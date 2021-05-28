«Ливерпуль» объявил о переходе Ибраима Конате из «РБ Лейпциг»

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «РБ Лейпциг» Ибраима Конате.



22-летний футболист согласовал с красными долгосрочный контракт, который вступит в силу 1 июля. Подробности сделки не уточняются, однако, как неоднократно сообщалось ранее, мерсисайдцы заплатят за трансфер € 41 млн — именно эта сумма была прописана в соглашении француза с «РБ Лейпциг» в качестве отступных.



Конате начинал карьеру в «Сошо», а в 2017 году перебрался в «РБ Лейпциг». С 2019 года вызывается в молодёжную сборную Франции. В завершившемся сезоне 22-летний защитник принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки.



«Ливерпуль» по итогам минувшей кампании занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в Лигу чемпионов.

Видеообзор победы «Ливерпуля» над «Кристал Пэлас» в последнем туре АПЛ: