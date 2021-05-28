Фернандиньо поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо высказался в преддверии финального матча Лиги чемпионов, в котором «горожане» встретятся с лондонским «Челси».

«У каждого матча своя история. Премьер-лига уже в прошлом, мы закончили праздновать. Завтра будет другой матч против топ-команды с топ-игроками. Надеюсь, мы сможем хорошо подготовиться и добиться нужного результата.

Важно совладать с давлением и постараться по максимуму расслабиться. Надо просто думать о стоящей перед нами задаче и постараться сделать то, что мы делали в этом сезоне регулярно, ничего не меняя. Отнестись ко всему просто и играть в обычный футбол. Это лучший способ подготовиться к финалу.

Как бразилец я испытываю гордость от возможности выиграть и поднять трофей. Надеюсь, все мы сыграем хорошо и получим удовольствие от этого матча. Это будет один из лучших моментов в моей карьере.

Гвардиоле нелегко определить стартовый состав, но это часть игры. Я думаю, у каждого будет своя роль, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти. Игроки должны быть готовы ко всему. Моя роль — сказать им: будьте готовы на случай, если понадобитесь. В этом процессе все были важны, и в финале в этом плане ничего не изменится», — приводит слова Фернандиньо официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.