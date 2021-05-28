Бывший игрок «Ростова» Канга может быть на пять лет старше, чем указано в документах

Бывший габонский полузащитник «Ростова», ныне выступающий за «Црвену звезду», Гуэлор Канга обвиняется в фальсификации документов, сообщает Telegraf.



Демократическая Республика Конго обвинила Габон, что за их сборную выступал Канга, который на самом деле родом из Конго. Они утверждают, что игрок родился в Киншасе 5-го октября 1985-го года под именем Киаку Киаку Киангана, и что свидетельство о рождении, согласно которому он родился в Оеме, Габон, 1-го сентября 1990-го года, является поддельным. Так как, его выписали всего через три дня после рождения, а также не указали адрес.



Конголезцы считают, что мать Канга в 1986-м году инсценировала свою смерть, чтобы впоследствии переехать в Габон и начать жизнь под новым именем.



Если фальсификация будет доказана, Габон может быть исключен из Кубка африканских наций, на который они уже прошли квалификацию. Также сборная может быть отстранена, как минимум, ещё на один квалификационный цикл.

