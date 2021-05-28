Правило пяти замен продлено до конца 2022 года

Во время сегодняшнего заседания международного совета футбольных ассоциаций было принято решение о продлении срока действия поправки к правилам, которая разрешает совершать пять замен по ходу матча, сообщает официальный сайт организации.



Во время совещания, которое прошло в формате видеоконференции, члены совета согласились продлить действие до 31 декабря 2022 года временной поправки, которая даёт организаторам соревнований возможность разрешать командам использовать до пяти запасных игроков за матч.



Решение основано на глобальном анализе продолжающегося воздействия коронавируса на футбол, а также на заявлениях нескольких ключевых заинтересованных сторон из всего футбольного сообщества. Введённая в мае 2020 года временная поправка была направлена ​​на поддержку здоровья игроков, в частности, в тех странах, где расписание игр было нарушено и соревнования проводились в сжатые сроки.



Совет будет продолжать анализировать влияние пандемии на футбол и консультироваться со своими заинтересованными сторонами по этому важному вопросу.

Новость по теме УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов