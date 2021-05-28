«Посвящаю это команде и фанатам, а не руководству». Мухин сделал пост об уходе из «Локо»

Сегодня, 28 мая, московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Максима Мухина в стан другого столичного клуба — ЦСКА. 19-летний россиянин посвятил своему трансферу пост в социальных сетях.

«Сегодня я покидаю «Локомотив», где провёл два счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков. Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть моё исключительное уважение к «Локомотиву», — написал Мухин в своём «инстаграме».

Напомним, 15 мая «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе Мухина. Впоследствии стало известно, что Максим согласовал условия контракта с армейцами. Сумма сделки по футболисту оценивается примерно в 15 млн рублей.

Мухин является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.