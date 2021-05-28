Агент Мухина: в ЦСКА идёт перестройка. Игрок сделает всё, чтобы принести пользу клубу

Вадим Шпинёв, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, прокомментировал переход футболиста из «Локомотива».
«Сделку между двумя клубами я как представитель Максима Мухина комментировать не могу: это всё же конфиденциальная договорённость между ЦСКА и «Локо». Хочу поблагодарить Марко Николича и весь тренерский штаб железнодорожников за доверие и прогрессивность взглядов.
Не секрет, что ЦСКА — клуб, который всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Сейчас у ЦСКА важнейший период перестройки и формирования новых сочетаний, и я знаю, что Максим сделает всё, чтобы становиться сильнее каждый день и делать сильнее свою новую команду, приносить максимальную пользу армейцам. Максим не любит много говорить, всё доказывает игрой. И я придерживаюсь такой же позиции.
Единственное, что ещё хотел бы отметить, — Максим уже был на просмотре в ЦСКА в 2018 году. Макс тогда очень понравился армейцам, но «странности» в исполнении человека, который представлял его интересы в тот момент, мы с Максом комментировать не хотим. Тогда не по футбольным причинам не сложилось — но сложилось сейчас. Значит, так было нужно», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 мая 2021
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