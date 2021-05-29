Семь игроков «Вильярреала» вошли в символическую сборную Лиги Европы
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Технические наблюдатели УЕФА назвали символическую сборную Лиги Европы в сезоне-2020/2021.
Вратари:
Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Пау Лопес («Рома»), Херонимо Рульи («Вильяреал»).
Защитники:
Рауль Альбиоль («Вильяреал»), Гарри Магуайр («МЮ»), Арон Уан-Биссака («МЮ»), Джанлука Манчини («Рома»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Альфонсо Педраса («Вильяреал»), Пау Торрес («Вильяреал»).
Полузащитники:
Бруну Фернандеш («МЮ»), Даниэль Парехо («Вильяреал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Поль Погба («МЮ»), Этьен Капу («Вильяреал»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Лукаш Провод («Славия»), Скотт Мактоминей («МЮ»).
Нападающие
Жерар Морено («Вильяреал»), Эдинсон Кавани («МЮ»), Душан Тадич («Аякс»), Эдин Джеко («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»).
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