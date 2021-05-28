Комитет УЕФА принял решение отменить правило выездного гола в еврокубках

Сегодня, 28 мая, комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение полностью отменить правило выездного гола для еврокубков, сообщает журналист Мартин Циглер в своём "твиттере".



На заседании, которое прошло в португальском городе Порту, УЕФА был осведомлён, что присутствует полная поддержка от клубов по вопросу отмены правила. Ранее ведущие клубы Европы отвергали такой вариант поправок, придерживаясь концепции того, что голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущества выездного гола. Сейчас же была достигнута договорённость об абсолютном исключении данного пункта.



Изменение вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом УЕФА.



Согласно действующему регламенту, при равном счёте в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.