Игрок «Коджаэлиспора» выпал из автобуса во время празднования выхода команды в первую лигу

Футболист «Коджаэлиспора» Бахри Джан Авджы выпал из автобуса во время празднования выхода команды в первую лигу Турции.

«Наш футболист, Бахри Джан Авджи, к сожалению, упал из автобуса с открытым верхом во время празднования. Немедленно было произведено необходимое вмешательство, и наш игрок был доставлен в больницу для контроля. Со здоровьем у нашего игрока все в порядке. Выздоравливай скорее», — говорится в заявлении в официальном «твиттере» команды.

«Коджаэлиспор» в финальном матче плей-офф за выход в первую лигу Турции разгромил «Сакарьяспор», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

В минувшем сезоне второй лиги Турции Джан Авджи провёл 11 матчей за «Коджаэлиспор» в которых записал на свой счёт 1 гол.