Игрок «Коджаэлиспора» выпал из автобуса во время празднования выхода команды в первую лигу
Поделиться
Футболист «Коджаэлиспора» Бахри Джан Авджы выпал из автобуса во время празднования выхода команды в первую лигу Турции.
«Наш футболист, Бахри Джан Авджи, к сожалению, упал из автобуса с открытым верхом во время празднования. Немедленно было произведено необходимое вмешательство, и наш игрок был доставлен в больницу для контроля. Со здоровьем у нашего игрока все в порядке. Выздоравливай скорее», — говорится в заявлении в официальном «твиттере» команды.
«Коджаэлиспор» в финальном матче плей-офф за выход в первую лигу Турции разгромил «Сакарьяспор», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
В минувшем сезоне второй лиги Турции Джан Авджи провёл 11 матчей за «Коджаэлиспор» в которых записал на свой счёт 1 гол.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 29 мая 2021
-
06:56
-
05:19
-
04:57
-
04:19
-
04:02
-
03:45
-
03:19
-
03:00
-
02:43
-
02:28
-
01:54
-
01:22
-
00:40
-
00:39
-
00:23
-
00:03
- 28 мая 2021
-
23:51
-
23:30
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:17
-
21:58
-
21:35
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:07
-
20:00
-
19:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам