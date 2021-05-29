Президент РПЛ: от сбора и товарищеских матчей сборной России у нас прекрасные ожидания

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился ожиданиями от сборов и товарищеских матчей сборной России с Польшей и Болгарией.



«Тренерский штаб выполняет чёткую программу. Нойштифт — хорошо знакомое для нас место. Большинство ребят здесь уже были. Прекрасное место для сборов, игроки и тренерский штаб довольны атмосферой. От сбора и товарищеских игр у нас прекрасные ожидания, а дальше будем втягиваться в процесс окончательной подготовки.



Захарян — талантливый парень. Всё случается», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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