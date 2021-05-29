Роналду — Пирло: спасибо, маэстро. Работать под вашим руководством было честью

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду попрощался с Андреа Пирло, который накануне покинул пост главного тренера туринского клуба.
«Спасибо, маэстро. Работать под вашим руководством было честью», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Криштиану Роналду
Напомним, Пирло возглавил основную команду «Ювентуса» в прошлом году. Под руководством специалиста туринский клуб завоевал Кубок (сезон-2020/2021) и Суперкубок (2020) Италии. В завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года после девяти лет в мадридском «Реале». Действующий контракт Криштиану с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 33 матчах Серии А, забил 29 голов и отдал 3 результативные передачи.
- 29 мая 2021
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