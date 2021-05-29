«ПСЖ» достиг договорённости с защитником «Интера» Хакими
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Защитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Мохамед Бухафси на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, французскому клубу удалось достичь договорённости с 22-летним футболистом. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Хакими контракт до 2026 года с зарплатой в € 8 млн. Отмечается, что переговоры между «ПСЖ» и «Интером» продолжаются, стороны близки к соглашению. В услугах Хакими также заинтересован лондонский «Челси».
В сезоне-2020/2021 Хакими провёл за «Интер» 45 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Напомним, он стал игроком «Интера» в сентябре 2019 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 45 млн.
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