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«Интер» ведёт переговоры с «ПСЖ» о продаже Хакими и желает заработать € 70 млн

«Интер» ведёт переговоры с «ПСЖ» о продаже Хакими и желает заработать € 70 млн
Вячеслав Моренко
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Французский «Пари-Сен Жермен» ведёт переговоры по переходу 22-летнего марокканского правого защитника «Интера» Ашрафа Хакими, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, Хакими является приоритетным выбором «ПСЖ» на позицию правого защитника. Самому футболисту предлагается контракт до 2026 года с зарплатой в € 8 млн. При этом «Интер» запрашивает за Хакими как минимум € 70 млн. Интерес к марокканскому игроку проявляют сразу несколько европейских клубов, но лишь «ПСЖ» уже начал переговоры.

В сезоне-2020/2021 Хакими провёл за «Интер» 45 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Напомним, он стал игроком «Интера» в сентябре 2019 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 45 млн.

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