Главный тренер «Краснодара-2» возглавил «Велес»
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Главный тренер «Краснодара-2» Артём Куликов возглавил московский «Велес», выступающий в Футбольной национальной лиге.
«Главным тренером футбольного клуба «Велес» стал 41-летний Артём Анатольевич Куликов. Трудовое соглашение подписано до конца сезона-2022/2023», — говорится в сообщении московского клуба в «Твиттере».
Куликов начал тренерскую карьеру в 2012 году. Работал главным тренером в командах первенства ПФЛ «Энергия» Волжский, «Олимпия» Волгоград, «МИТОС» Новочеркасск, «Зенит» Пенза. В сезоне-2019/2020 возглавил команду академии «Краснодара» в Юношеской футбольной лиге и был тренером молодёжной команды «Краснодара». 31 октября 2019 года Куликов был назначен главным тренером «Краснодара-2», который и возглавлял до сегодняшнего дня.
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