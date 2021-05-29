Главный тренер «Краснодара-2» возглавил «Велес»

Главный тренер «Краснодара-2» Артём Куликов возглавил московский «Велес», выступающий в Футбольной национальной лиге.

«Главным тренером футбольного клуба «Велес» стал 41-летний Артём Анатольевич Куликов. Трудовое соглашение подписано до конца сезона-2022/2023», — говорится в сообщении московского клуба в «Твиттере».

Куликов начал тренерскую карьеру в 2012 году. Работал главным тренером в командах первенства ПФЛ «Энергия» Волжский, «Олимпия» Волгоград, «МИТОС» Новочеркасск, «Зенит» Пенза. В сезоне-2019/2020 возглавил команду академии «Краснодара» в Юношеской футбольной лиге и был тренером молодёжной команды «Краснодара». 31 октября 2019 года Куликов был назначен главным тренером «Краснодара-2», который и возглавлял до сегодняшнего дня.