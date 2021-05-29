Бельерин может перейти в «Бетис» с понижением зарплаты

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти в «Бетис», сообщает ABC de Sevilla.



У 26-летнего испанца остаётся два сезона по контракту с лондонским клубом. По информации источника, клуб и главный тренер Микель Артета не рассчитывают на игрока. «Бетис» уже связался с агентом игрока, чтобы узнать условия трансфера. Большая зарплата игрока мешает проведению сделки, но футболист готов пойти на уступки. В лондонском клубе игрок получает около € 6 млн за сезон.



Отец Бельерина является фанатом «Бетиса», и сам игрок признавался в чувствах к этому клубу. Защитник поздравлял «бетикос» в своём «твиттере» с возвращением в Ла Лигу в 2015 году. Испанский клуб видит в Бельерине замену Эмерсону, который покинул команду и переходит в «Барселону».



В прошедшем сезоне защитник сыграл 25 матчей в АПЛ, забив один гол и отдав две результативные передачи.

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