Бельерин может перейти в «Бетис» с понижением зарплаты

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти в «Бетис», сообщает ABC de Sevilla.
У 26-летнего испанца остаётся два сезона по контракту с лондонским клубом. По информации источника, клуб и главный тренер Микель Артета не рассчитывают на игрока. «Бетис» уже связался с агентом игрока, чтобы узнать условия трансфера. Большая зарплата игрока мешает проведению сделки, но футболист готов пойти на уступки. В лондонском клубе игрок получает около € 6 млн за сезон.
Отец Бельерина является фанатом «Бетиса», и сам игрок признавался в чувствах к этому клубу. Защитник поздравлял «бетикос» в своём «твиттере» с возвращением в Ла Лигу в 2015 году. Испанский клуб видит в Бельерине замену Эмерсону, который покинул команду и переходит в «Барселону».
В прошедшем сезоне защитник сыграл 25 матчей в АПЛ, забив один гол и отдав две результативные передачи.
- 29 мая 2021
-
19:16
-
19:10
-
18:55
-
18:33
-
18:01
-
18:01
-
17:44
-
17:41
-
17:23
-
17:20
-
16:55
-
16:52
-
16:34
-
16:27
-
15:58
-
15:51
-
15:37
-
15:31
-
15:14
-
14:49
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:37
-
14:36
-
14:32
-
14:30
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:22
-
13:12
-
13:04
-
12:55
-
12:49