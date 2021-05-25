Эктор Бельерин: после первой серьёзной травмы я стал выпивать

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин признался, что у него возникли проблемы с алкоголем после первого серьёзного повреждения.

«После первой серьёзной травмы я не знал, что будет дальше. Я не мог нормально тренироваться, поэтому стал чаще гулять, начал выпивать и делать подобные вещи. Футболисты не должны такого говорить, но это правда. У нас бывают свои проблемы психологического характера. Нам сложно, когда мы не можем играть в футбол, ведь он определяет нашу личность.

Конечно, Лондон предлагает много развлечений, и легко поддаться этому, когда не чувствуешь ответственности. Мне нужно было восстанавливаться, но я не тренировался и не играл, поэтому мои мысли были в другом месте.

Мне повезло, что игроки и тренеры, знавшие о моей ситуации, сказали: «Эктор, ты поступаешь неправильно». Но я не стыжусь. Это случилось со мной, я так себя чувствовал. Так я пытался справиться с эмоциями, но это не лучший выход. Я извлёк урок из произошедшего. Теперь выпивка — это последнее, о чём я могу подумать, получив травму. Я знаю, как это плохо. Иногда тебе просто всё равно, и это тяжело», — приводит слова Бельерина Goal.

В прошедшем розыгрыше АПЛ Бельерин провёл 25 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Видео гола Бельерина в матче с «Лидс Юнайтед»: