Руй Витория поддержал игроков «Манчестер Сити» перед матчем с «Челси»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поддержал игроков «Манчестер Сити» в матче финала Лиги чемпионов с «Челси».
«Вперёд Эдерсон, Рубен Диаш, Жоау Канселу и Бернарду Силва! С вашими амбициями, уверенностью и скромностью всегда будьте победителями и будьте собой», — написал Витория в «Инстаграме».
Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи. Прямой эфир начнётся на «Матч ТВ» в 21:40 мск.
Матч будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде.
«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0).
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