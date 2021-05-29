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Фёдор Смолов посетил финал Лиги чемпионов

Фёдор Смолов посетил финал Лиги чемпионов
Алексей Ласнов
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».

Встреча проходит на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде.

«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0).

Напомним, Фёдор Смолов не вошёл в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020. В список национальной команды попали форварды Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»). Смолов был включён лишь в резервный список.

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