Аспиликуэта: Хаверц станет звёздным игроком. Он уже им стал, ведь выиграл Лигу чемпионов

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал победный гол полузащитника Кая Хаверца в финале ЛЧ с «Манчестер Сити».



«Он заслужил это. Сезон для него получился тяжелым, но у него менталитет топ-игрока. Он станет звездой. Он уже стал звёздным игроком, ведь он выиграл Лигу чемпионов», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.



В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.



На 43-й минуте Хаверц забил единственный гол. Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Хаверцу, который переиграл голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота.



Лондонский клуб во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов.