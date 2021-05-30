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Аспиликуэта: Хаверц станет звёздным игроком. Он уже им стал, ведь выиграл Лигу чемпионов

Аспиликуэта: Хаверц станет звёздным игроком. Он уже им стал, ведь выиграл Лигу чемпионов
Артур Иванов
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Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал победный гол полузащитника Кая Хаверца в финале ЛЧ с «Манчестер Сити».

«Он заслужил это. Сезон для него получился тяжелым, но у него менталитет топ-игрока. Он станет звездой. Он уже стал звёздным игроком, ведь он выиграл Лигу чемпионов», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.

На 43-й минуте Хаверц забил единственный гол. Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Хаверцу, который переиграл голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота.

Лондонский клуб во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов.

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