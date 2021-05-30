Н'Голо Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте стал лучшим футболистом финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В минувшем сезоне Лиги чемпионов Канте принял участие 13 матчах, в которых записал на свой счёт результативную передачу.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21. «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.