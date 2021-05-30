«Ювентус» рассмотрит возможность обмена Роналду на Погба

«Ювентус» рассмотрит возможность обмена нападающего Криштиану Роналду на форварда «Манчестер Юнайтед» Поль Побга, сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что сам Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контракт француза с «Красными дьяволами» действует до 2022 года.