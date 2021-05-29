Источник: Роналду желает вернуться в «МЮ». Аллегри не рассчитывает на португальца

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб и рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Cadena Ser.



По информации источника, португальский игрок сообщил родственникам, что если клуб не пробьётся в Лигу чемпионов на следующий сезон, то он точно покинет Италию. Однако «Ювентус» смог завоевать путевку в европейский турнир на сезон-2021/2022, поэтому Роналду мог бы и остаться. Но помехой стало то, что Массимилиано Аллегри, недавно назначенный на пост главного тренера команды, не хочет видеть форварда в команде.



В связи с этим Криштиану может перебраться в один из своих бывших клубов. По слухам, «Реал» и «МЮ» заинтересованы в возвращении звёздного игрока. Самым желанным вариантом для Роналду является возвращение в «Манчестер Юнайтед». Трансфер именно в этот английский клуб видится приоритетным для него.



Помешать переходу 36-летнего игрока может лишь высокая зарплата, которая составляет около € 30 млн за сезон.

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