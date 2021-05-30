Безумные эмоции Тухеля и футболистов «Челси» в чемпионской раздевалке. Видео

Официальный аккаунт «Челси» в «твиттере» опубликовал видео из чемпионской раздевалки после победы команды в финале Лиги чемпионов.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.

В Суперкубке УЕФА «Челси» сыграет с «Вильярреалом», который стал победителем Лиги Европы, обыграв в финальном матче «Манчестер Юнайтед».