Ловрен: для победы в ЛЧ «Манчестер Сити» нужно купить хорватского игрока

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в своём аккаунте в «Твиттере» отметил, что с 2013 года каждый сезон представитель Хорватии выигрывал Лигу чемпионов.

«Сити» нужно купить какого-нибудь хорватского игрока», – написал Ловрен в соцсети.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.