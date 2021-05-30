Головин: на данный момент остаюсь в «Монако». Позовут в топ-клуб — без раздумий пойду

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о своём будущем.
«Ушёл бы из «Монако», если бы не попали в Лигу чемпионов? Сложный вопрос. Наверное, нет. Лига чемпионов — это очень большой вызов. А у нас же ещё и квалификация, непонятно, что там будет. На данный момент да, планирую остаться в «Монако» на следующий сезон. Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим.
Конечно, в топ-клубы хочется, но это не прямо цель. Не играю с мыслью «когда там предложение придёт?» Просто пытаюсь дать максимум. Позовут в топ-клуб — без раздумий пойду, нет — буду играть, где нужно. «Севилья» — топ, но разница с сегодняшним «Монако» небольшая. «Вест Хэм» примерно так же. Только в этом сезоне так круто выступили, а до этого близко не подбирались. «Монако» сильнее», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 30 мая 2021
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