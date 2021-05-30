«Сказал Дзюбе, что он король «Тамбова». Большое интервью с Головиным

Сборная продолжает готовиться к чемпионату Европы. На днях к команде в Нойштифте присоединились легионеры: Миранчук, Черышев и Головин. К Александру приковано особенное внимание. Все понимают, что Саша один из лидеров сборной и именно от него во многом будет зависеть игра России в атаке. Тем более после такого ударного 2021 года в «Монако». Обо всём этом и многом другом мы говорили с Головиным, у которого, кстати, сегодня день рождения, с чем мы его и поздравляем.

За что Головина забанили на Twitch через день после регистрации

— Скучал по всем, по тренерскому штабу, по обстановке, — начинает Александр. — В клубах нет такой команды. Здесь не команда, а семья. Все вместе куда-то ходим, что-то делаем. Много ходим в баню, бассейн. Временами даже больше, чем нужно для восстановления. Просто для того, чтобы пообщаться. С пацанами собираемся, во что-то играем.

— Компьютер с собой взял?

— Да. Но не так часто играю. Сейчас не больше часа в день на это выделяю. Вообще, мой максимум – четыре часа в день.

— Немало.

— Да, но и не много. Знаю игроков в Европе, кто играет больше. Фолланд, например. Мы играем в одно и то же, но он на PlayStation. Он говорил, что в выходной после игры по пять-шесть часов может играть. Но ему проще, лежит на кровати с джойстиком.

— Компьютер дополнительный негатив не создаёт?

— У меня такого нет. Там не страшно проиграть, всегда можно новую игру начать. Я играю не потому, что сильно люблю это дело. Один я никогда не играю. Мне это интересно, потому что провожу время с друзьями.

— До утра можешь играть?

— Никогда. Позже 10 вечера не играю. Если играть до 12 ночи, то ты уже быстро спать не ляжешь. После компьютера надо время прийти в себя, отдохнуть.

Фото: rfs.ru

— В прошлом году ты завел канал на Twitch (видеостриминговый сервис — прим. «Чемпионата»). Зачем заводил и почему тебя забанили через день после первого стрима?

— Так, по приколу. Забанили за слово одно на букву «П». Там очень строгие правила, вообще ругаться нельзя, вот меня в первый день и забанили.

— Для чего ты вообще создал Twitch?

— Списался с кем-то из киберспортсменов, мне посоветовали. Не сразу завел, потом немного постримил. Как раз, когда травма была. Я уже с ума сходил, не знал, что делать.

Как Дзюба подколол Головина при встрече

— Фолланд твой лучший друг в «Монако»?

— Да, общаемся и сейчас. В пятницу у него была первая тренировка в сборной, переписывались. Он очень рад вызову. Кевин последний раз был в сборной перед ЧМ в 2014-м, но в окончательный состав не попал.

— Прошлый Евро для тебя был шоковым. Слуцкий взял тебя неожиданно для многих. Насколько сильно тот турнир закалил?

— Он очень сильно помог приобрести уверенность. Я тогда мало провёл игр в стартовом составе ЦСКА – матчей пять, дай бог. Ещё не чувствовал уверенности на поле, мысли были о том, как не помешать команде. В сборной тоже было тяжело, первый турнир, сразу пришлось играть с Англией. Морально это сложно.

— Многие говорят, что в нынешней сборной классная атмосфера. Перед тем Евро она была не очень. Все знают про драку, которая случилась в команде. Можешь сравнить эти две сборные?

— Тогда тоже была хорошая атмосфера. Но на фоне неудачного выступления повздорили и всё. Атмосфера была неплохая, но сейчас она гораздо сплочённее.

— Не кажется, что в той сборной было больше таких людей, как Дзюба? Здесь он один такой, а тогда были Глушаков, Широков, Слуцкий, сам Дзюба.

— Согласен. Ещё Вася Березуцкий был, который любил поговорить. Здесь поменьше, но от этого не хуже точно.

— Дзюба встретил тебя здесь в своём стиле: «Монегаск! Ну что, додики? С «Лансом» 0:0 сыграли». Ты ему что-то ответил?

— Да. Сказал, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артём даёт разряд.

Александр Головин и Артем Дзюба Фото: rfs.ru

— Группа на Евро гораздо сложнее, чем на чемпионате мира. Понимаешь, за счёт чего повторить успех?

— За счёт командной игры. За счёт подготовки, которую мы сейчас закладываем. Важно быть готовыми больше, чем на 100 процентов, чтобы обыграть такую команду, как Бельгия. Очевидно, что на классе их не победишь.

— «Автобус» нужен?

— Нет, нужен хороший прессинг. «Автобус» — это просто встать и ждать 0:0. Так никто не будет играть. Мы хотим доставить им проблемы. Мы должны быть физически сильнее, чем другие. Будет тяжело. Это касается и Дании, и Финляндии.

— Выход из группы — это успех?

— Это будет первый шаг. Сложно сейчас взять и сказать: «Хочу в финал». Надо идти шаг за шагом. Мы точно должны выйти из группы.

— На ЧМ вы были очень близки к финалу...

— Это даёт уверенности. Понимаем, что можем обыгрывать сильные команды и все в это верят.

Совместимы ли Головин и Миранчук в стартовом составе

— Насколько ты ощущаешь дополнительное давление? Ведь с Головиным и без – это две разные сборные. Все ждут, что ты будешь вести игру команды.

— Стараюсь не реагировать, пропускаю это мимо. Я просто хочу помочь команде, хорошо сыграть. Мне важно, чтобы наша сборная выглядела сильной командой на фоне Бельгии, Дании, Финляндии. Хочется пройти как можно дальше. Если ключевая роль будет не у меня, то ничего страшного. Для меня это вообще не главное.

— В первом матче с Бельгией в отборе к Евро тебя удалили, когда ты пнул соперника. Ты и до этого психовал. Сейчас с этим лучше?

— Да. Повзрослел (улыбается). Проще воспринимаю моменты, когда тебя кто-то хватает в игровом эпизоде, провоцирует. Не так вспыльчив уже.

— Ромащенко рассказывал про вашу беседу о схемах игры. Ты говорил, что можешь сменить три позиции: левый полузащитник в 4-4-2, инсайд при 4-3-3, атакующий полузащитник в 4-2-3-1. Как у тебя появилась эта разноплановость?

— Давно играл на всех этих позициях. В U-17 играл под нападающим, в ЦСКА играл и опорника, и на фланге. В «Монако» меняю позиции уже по ходу матчей. Особенно последние четыре игры. По сезону я всегда играл левого полузащитника в 4-4-2 при обороне, а при атаке — инсайда. А в последних матчах приходилось менять позиции, так как все уставали, много игр. Финал Кубка был очень тяжёлый, все силы отдали. Предпочтений по позиции у меня нет.

— В марте сборная играла в центре поля ромбом с Жемалетдиновым на острие — и, как понимаю, наигрывает его сейчас. Это стало для тебя открытием?

— Очень хорошая схема, как по мне. Мне казалось, я уже играл в такой схеме в ЦСКА или сборной, ну или, по крайней мере, наигрывался. Ничего сложного, главное довести до автоматизма. Чтобы каждый всё чётко понимал.

— Ты пропустил половину сезона, но выдал лучший плеймекинг за свое игровое время — 5+9. Никого из русских полузащитников в РПЛ нет рядом. Тебе кто-то нравится?

— Фомин, хотя он играет чуть глубже. Тот же Рифат всё время идет в атаку. Ахметов и Обляков тоже, хоть и не так хорошо провели этот сезон, но и весь ЦСКА выступил не слишком ярко, дело не в них двоих. В принципе они всегда идут под мяч, открываются. Не будут не глядя выбивать, всегда играют в футбол — это круто.

— Черчесова хейтят за то, что не совмещает вас с Миранчуком на поле. Хотя несколько раз вы выходили вместе. Вам сложно с Алексеем взаимодействовать?

— Вообще нет. Мне с ним легко. Это решение тренера. В Словакии провели второй тайм вместе, и несколько моментов создали. Должны были больше, конечно.

— Представим, что вы играете вдвоём не в сборной. Где ты видишь себя и Миранчука?

— Лёха больше привязан к атаке — либо справа, но без жёсткой привязки к бровке, либо десятку. В этом случае могу сыграть опорника: мне удобно Лёхе отдавать, он всегда хорошо разворачивает.

— Миранчук не так стабилен в «Аталанте», как ты в «Монако». Видишь, как он прокачался?

— Точно стал сильнее физически и в отборе. Это сразу видно на тренировках. Стал мощнее, быстрее бежать.

— Вы же вместе ехали из Мюнхена. Что обсуждали?

— Я рассказывал про свои моменты, Лёха — про свои. Как Кубки свои проиграли в один день. У нас всё родилось из-за одной ошибки, которая вылилась в гол Икарди. Если не брать его, то до 81-й мы играли вообще без моментов. А там — что было делать, побежали все вперёд сравнивать, и Мбаппе забил нам на контратаке. После матча Килиан подошёл к нам, попросил, чтобы все собрались. И признался: «Я никогда не видел «Монако» сильнее. У вас большое будущее».

Алексей Миранчук и Александр Головин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чему научил и что кричит во время матчей Ковач

— К тактике Ковача и его стилю долго привыкал?

— В начале сезона, до моей травмы, у нас была другая тактика. Потом я травмировался, схема поменялась по ходу чемпионата. Вернулся после повреждения, нужно было всё это учить. Много разговаривал с Ковачем. На тренировках мне много подсказывали, после них отдельно проговаривали, где моя позиция в разных случаях. Он сильно помогал.

— Ты сказал, что он научил тебя обороняться. За счёт чего?

— За счёт позиции. Он чётко проговаривает, что каждый должен выполнять его требования. Если кто-то выпадает, то это большая проблема. Предыдущие тренеры не так сильно требовали акцента на оборону. У Ковача нет такого, что если ты атакующий игрок, то можешь меньше обороняться.

— Изначально говорили, что ты пропустишь после травмы 3 недели. В итоге пропустил 3,5 месяца. Почему?

— У меня был надрыв сухожилия в очень серьёзном месте. Уже после объявления про три недели в клубе приняли решение, что будет около двух месяцев восстановления. Через 1,5 месяца я уже почти восстановился, но на одной из тренировок у меня снова воспалилось это место. Я был очень близок к возвращению на поле, тренировался два раза в день, набирал форму, но случилась вот эта ситуация. Сделал МРТ, сказали, что теперь дней пять вообще не тренируешься, а потом заново всё начинаешь. Так добавился ещё месяц. Потом я мог выйти на поле за три игры до зимнего перерыва, но Ковач сказал, что рисковать не стоит. Я улетел домой на пять дней, где тренировался по программе два раза в день. Но было тяжело.

— Мучение?

— Просто тяжело. Первое время мне казалось: это неправда. Просыпался как обычно, ставил ноги — и только тут чувствовал боль.

— О жёсткости Ковача известно со времён «Баварии». Как после него может быть тяжело в сборной?

— Здесь сборы, каждая тренировка тяжёлая. Не будет же Ковач так нагружать по ходу сезона — просто времени нет. Вот в начале сезона — да. Когда ещё не было Кубка и играли только по субботам, в среду Ковач давал две тренировки. Первый раз такое видел. Не до тошноты, не буду жаловаться, но это сурово. Все выдержали.

— История, которая характеризует Ковача?

— Нико чем-то напоминает мне Станислава Саламовича. В Европе особенно не любят говорить прямо, потихоньку как-то доносят. Если что-то плохо, тебе не скажут, что плохо: «Вот тут надо бы получше». А Ковач прямой. На моей позиции играл молодой француз Диоп, талантливый. Когда я восстановился, стал играть на его позиции. На какую-то игру Ковач поставил Диопа, а тот обиделся, что до этого не играл— где-то не добегал. Нико это заметил и при всей команде сказал: «Каждый видел твоё «желание» играть. Половину сезона отыграл, только начали хвалить, а ты после неудач сразу обижаешься? Ещё раз такое настроение увижу — тебя не будет в команде». Со мной у Ковача такого не было. Но по ходу матчей выкрикивает, говорит что-то жёсткое: «Wake up! Просыпайся!» Не очень-то приятно слышать, тем более без фанатов. Иногда Нико даже собирает команду потом и приносит извинения: «Не всё было уместно. Поймите мои эмоции». Никто не обижался.

— Как у тебя сейчас с французским?

— Сейчас же у нас всё на английском. Поэтому вообще легко.

— Это твой лучший сезон в карьере?

— Если судить по статистике, да.

— А по игре?

— Тяжело сказать, слишком мало я сыграл для оценки общей картины. Даже когда выходил на поле, проводил по 60 минут — на большее меня не хватало. Мы играем в постоянный прессинг. Ковач говорит, что надо выдавать свой максимум: 60 минут, 50 или 40 — главное, играть на пределе.

— Напрягает, что не играешь полные матчи?

— После травмы я сыграл максимум два-три полных матча. Набирал форму. Потом — коронавирус, и потом тоже две недели было тяжело выжимать 90 минут. Как раз ближе к финалу с «ПСЖ» почувствовал, что вышел на нормальные кондиции.

— Если бы «МЮ» выиграл Лигу Европы, «Монако» напрямую попал бы в группу. Сильно расстроился?

— Да-а-а. Смотрел весь матч, пенальти эти. Было бы намного проще без квалификации, конечно. Обидно.

— Со «Спартаком» теперь можешь сыграть.

— Ещё не точно, но да.

— А хочется?

— Ну естественно. Было бы здорово. Лишний раз съездить в Россию, опять же. Я смотрел «Спартак» в этом сезоне — моментами неплохо играли, а с не самыми сильными командами, бывало, проваливались.

Фото: rfs.ru

— Франко Камоции, который был советником Федуна, связан с «Монако». Ты с ним сталкивался?

— Слышал, кто он такой, только из медиа. Так не сталкивался.

— Ты бы хотел уйти из «Монако», если бы не попал в Лигу чемпионов?

— Сложный вопрос. Наверное, нет.

— ЛЧ заставляет остаться?

— Это очень большой вызов. А у нас же ещё и квалификация, непонятно, что там будет.

— Останешься в «Монако» на следующий сезон?

— На данный момент — да. Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим.

— ЛЧ с «Монако» — класс, вариант с «Севильей» — тоже. А в топ-клубы хочется?

— Конечно, но это не прямо цель. Не играю с мыслью «когда там предложение придёт?». Просто пытаюсь дать максимум. Позовут в топ-клуб — без раздумий пойду, нет — буду играть, где нужно.

— «Севилья» — топ?

— Топ, но разница с сегодняшним «Монако» небольшая.

— А «Вест Хэм»?

— Примерно так же. Только в этом сезоне так круто выступили, а до этого близко не подбирались. «Монако» сильнее.

— В свежем видео Нобеля ты реально говоришь свободнее, чем в прошлом, раскован. Это просто в таком настроении поймали или что-то изменилось внутри?

— Честно, ничего не заметил. Может, прошло время, и я адаптировался. Тогда «Монако» был не на лучших позициях, а теперь третьи. Внутри я такой же, как был. Я тот же, что был до «Монако». Ничего не изменилось.

Как Слуцкий «пихал» Головину в ЦСКА

— О чём думал, когда смотрел видео с дня рождения Слуцкого? Жалел, что не попал туда?

— Он меня звал. Звонил мне, когда я был на карантине, шутил: «Прилетай, всё равно ты сейчас команде не помощник». Было бы приятно там побывать, но ничего не сделаешь.

— Недавно появилось видео, как он пихал Жиркову после матча сборной. С тобой такое было?

— Да, он разок так кричал на меня на сборах ЦСКА из-за того, что я в обороне плохо отрабатывал. У него такое бывает, но ты понимаешь, что нет цели тебя оскорбить, просто в такой манере Леонид Викторович выражает свое недовольство, если ты не понял с первого, второго, третьего раза. Много раз «пихал». Помню, смотрели теорию всей командой, потом он меня оставлял отдельно, и мы разбирали мои моменты. Кричал один раз из-за того, что он мне месяц объяснял, как надо сыграть, а я выхожу на поле и делаю всё наоборот.

— Индивидуально только с тобой общался?

— Точно не знаю. Кстати, иногда с нами Вася Березуцкий оставался просто ради прикола послушать. Иногда сам что-то говорил или подшучивал. Мне кажется, когда я был в ЦСКА, больше он особо ни с кем так не проводил занятия, потому что я там один был из молодых.

Александр Головин и Леонид Слуцкий Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

— Черчесов кричит громче?

— Не измерял, но, может, и погромче.

— В опроснике «Монако» среди любимых клубов ты назвал ЦСКА и «Зенит». Почему «Зенит»?

— Мне «Зенит» нравился с ранних лет, нравилось смотреть, как играют Кержаков с Аршавиным в связке. Когда был маленький, за ЦСКА особо не следил, мне больше нравилось наблюдать за «Спартаком» и «Зенитом». Это было лет до 15. Когда ты переходишь в ЦСКА, понятно, что главный враг — «Спартак». Я уже не так за ним смотрел. «Зенит» не был настолько яростным врагом для ЦСКА, продолжал за ними следить, поэтому и назвал их в том опросе.

— Ты как будто уже почву готовишь.

— Почему?

— Ну, знаешь, когда игроки переходят в клуб и потом рассказывают, что они с детства за них.

— В детстве не болел за «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У меня не было любимой команды. Просто почему-то следил больше за «Спартаком» и «Зенитом».

— Что может тебя вернуть в Россию? В «Зенит» или ещё куда-то…

— Не знаю, наверное, только то, что дома всегда лучше. Мне, как человеку из небольшого сибирского города, и в Москве было тяжело первое время. Первый год, когда перешёл в ЦСКА, вообще хотел вернуться. Мне было 17 лет, ещё не понимал ничего, думал: «Да нафиг мне это надо всё, поиграю у себя в Сибири спокойно, буду с друзьями, с семьёй». ЦСКА дал мне время, чтобы я съездил домой, отдохнул. Поговорил с родителями, они сказали, что нельзя упускать такой шанс. Остался, подрос и понял, что было бы ошибкой ухать. В Европе тяжело было первое время. Сейчас уже адаптировался, всё хорошо, но всё равно никогда не буду ощущать себя там так, как в России. Неважно, где именно — в Барселоне или в Монако.

— Тихонов говорил, что в стране за последнее время из классных футболистов появились только Аршавин, ты и Миранчук, а остальное — средний материал. Понимаешь, почему так?

— Возможно, из-за школы. Надеюсь, в будущем будет больше, потому что сейчас молодёжь растет очень хорошая. Дальше — лучше.

— Кажется, что твоя удачная карьера — стечение обстоятельств и системы нет. Часто талантов не замечают. Видишь в этом глобальную проблему?

— В какой-то мере мне повезло, потому что меня заметили на самом последнем турнире за сборную Сибири. Мы взяли третье место, я стал лучшим полузащитником. Оттуда меня позвали в ЦСКА. Больше турниров просто не было: либо пошел бы играть за институт, либо вторая лига. Но та команда уже на следующий год распалась. То есть я бы мог поиграть только один сезон, потом КФК – и всё.