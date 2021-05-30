Рабьо: подписал контракт с «Ювентусом» из-за Аллегри

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо признался, что перешёл в туринский клуб из-за главного тренера Массимилиано Аллегри.



Напомним, Аллегри вновь возглавил «Ювентус» 28 мая. На посту наставника бьянконери итальянский специалист сменил своего экс-подопечного Андреа Пирло, который был отправлен в отставку.



«Два года назад я подписал контракт с «Ювентусом», потому что знал, что Аллегри руководит командой. «Ювентус» выиграл множество трофеев под руководством Аллегри, дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Думаю, последние два года он потратил на то, чтобы наблюдать за футболом и его развитием», — приводит слова Рабьо La Gazzetta dello Sport.



В завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла национальный Кубок и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов.