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«Хочу разбудить немецкий футбол от сна». Мюллер – о возвращении в сборную Германии

«Хочу разбудить немецкий футбол от сна». Мюллер – о возвращении в сборную Германии
Максим Хрущ
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал своё возвращение в сборную Германии, в которую он не вызывался с ноября 2018 года.

«Невызов в сборную стал для меня ударом. Со спортивной точки зрения я принял решение Лёва. Я понял, что он имел в виду. Но теперь всё это в прошлом. Всё сильно изменилось.

Ханс-Дитер Флик возложил на меня в «Баварии» большую ответственность. Это доверие нужно оправдать хорошей игрой. Уйти от рутины во время международных перерывов было полезно для моего тела, психологического состояния, души и семьи. Но иметь возможность представлять Германию на международной арене — это особая честь. Когда я вижу уровень этой команды, я чувствую желание разбудить немецкий футбол от его сна. Я счастлив, что у меня есть шанс сделать это», — приводит слова Мюллера официальный сайт Немецкого футбольного союза.

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