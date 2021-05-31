Дивеев о молодёжном Евро: датчане намного сильнее Франции. Ничего не смогли с ними сделать

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал выступление молодёжной сборной России на Евро-2021.
«Мы сами не ожидали, но датчане намного сильнее французов. Просто в разы. Эта Дания будет в полуфинале и финале, вот стопудово. В плане тактики они идеальные. Мы не знали, что делать. В перерыве нам подсказали, потом у нас начало что-то получаться, но сил уже не было. Что-то пытаешься сделать, обострить, а не получается. Их как будто было больше. Они предложили нам игру, против которой мы ничего не смогли противопоставить.
Вот мы контролируем мяч, перекатываем от правого защитника до левого, а толку? Обострять не получается, а на табло уже 0:2. Пытаешься отдать длинную передачу, накрывают. Обостряешь – накрывают. Они вообще не дали нам зон. Из-за этого мы проиграли. Было очень обидно. Больше не из-за того, что проиграли, а потому что был прекрасный коллектив, классный тренерский состав, административный. Ты понимаешь, что для тебя это последний молодёжный Евро. Все хотели выйти в плей-офф, у всех глаза горели. Грустно было осознавать, что больше такой сборной не будет», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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