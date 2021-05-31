Лунёв: не стал бы говорить, кто из вратарей сейчас в сборной номер один, а кто за ним

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв высказался по поводу вызова в сборную России на чемпионат Европы – 2020.

«В список попал, уже хорошо. Это ответственность, при этом предстоит огромная работа, огромный труд, чтобы попасть на сам турнир.

Когда был чемпионат мира прямо такого инстинкта убийцы не было. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Поэтому и на чемпионате Европы этот момент будет зависеть от подготовки, от внутреннего настроя ребят и от самой игры. И учитывая плюсы каждого игрока, который будет на этом турнире, вне зависимости от того, кто там будет играть, кто на скамейке, кто по ходу матча выходить.

Конечно, я сейчас не номер один в сборной. Я бы и не стал на данный момент говорить, кто номер один, кто второй, третий, четвертый. Будут сборы, тренировки, две товарищеские игры — пожалуйста показывай и доказывай», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».