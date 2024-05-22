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ЦСКА представил коллекцию продуктов для здорового и спортивного питания

ЦСКА представил коллекцию продуктов для здорового и спортивного питания
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ЦСКА вместе со своим спонсором APOTHEKA представили коллекцию продуктов для здорового и спортивного питания. Напомним, APOTHEKA является генеральным партнёром ЦСКА с августа прошлого года.

Презентация прошла во вторник, 21 мая, на «ВЭБ Арене». В коллаборации были представлены протеиновые батончики, энергетические шоты, протеин и другие продукты, которые скоро появятся в продаже.

В мероприятии ЦСКА и APOTHEKA приняли участие Игорь Акинфеев, Иван Обляков, Абосс Файзуллаев, Кирилл Набабкин, Тамерлан Мусаев и Илья Агапов. Также с лекцией на тему здорового питания выступил глава медицинского штаба команды Эдуард Безуглов.

В нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 43 очка за 29 игр.

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