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В Испании перед началом матча скончался 19-летний арбитр

В Испании перед началом матча скончался 19-летний арбитр
Диана Валавичюте
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В Испании на разминке перед матчем чемпионата региона Мурсия скончался 19-летний арбитр Фернандо Алькарас Берналь.

За 15 минут до старта встречи Берналь потерял сознание на поле, после чего у него начались судороги. Медицинскому персоналу не удалось спасти арбитра. Матч был отложен.

«Никто и никогда не готов сообщать такие новости. Мы глубоко опечалены смертью Фернандо Алькараса Берналя. Наши мысли с самыми близкими людьми Фернандо. Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Федерации футбола региона Мурсия в «Твиттере».

Напомним, в апреле текущего года скончался бывший футболист испанского клуба «Лас-Пальмас» Луис Охеда Суарес. Ему было 20 лет. Причина смерти игрока не сообщалась.

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