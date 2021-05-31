В Испании перед началом матча скончался 19-летний арбитр
Поделиться
В Испании на разминке перед матчем чемпионата региона Мурсия скончался 19-летний арбитр Фернандо Алькарас Берналь.
За 15 минут до старта встречи Берналь потерял сознание на поле, после чего у него начались судороги. Медицинскому персоналу не удалось спасти арбитра. Матч был отложен.
«Никто и никогда не готов сообщать такие новости. Мы глубоко опечалены смертью Фернандо Алькараса Берналя. Наши мысли с самыми близкими людьми Фернандо. Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Федерации футбола региона Мурсия в «Твиттере».
Напомним, в апреле текущего года скончался бывший футболист испанского клуба «Лас-Пальмас» Луис Охеда Суарес. Ему было 20 лет. Причина смерти игрока не сообщалась.
Новость по темеЭкс-игрок «Лас-Пальмаса» скончался в возрасте 20 лет
Комментарии
Рекомендуем вам
- 31 мая 2021
-
10:53
-
10:52
-
10:33
-
10:04
-
10:03
-
09:47
-
09:46
-
09:28
-
08:49
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:57
-
07:43
-
07:40
-
07:27
-
07:20
-
07:05Дивеев тремя словами описал Черчесова Эксклюзив
-
06:55
-
06:36
-
06:17
-
05:38
-
05:18
-
04:07
-
03:54
-
03:19
-
02:57
-
02:28
-
02:15
-
01:55
-
01:36
-
00:57
-
00:29
-
00:22
- 30 мая 2021
-
23:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам