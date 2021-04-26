Экс-игрок «Лас-Пальмаса» скончался в возрасте 20 лет

Бывший футболист «Лас-Пальмаса» Луис Охеда Суарес скончался в возрасте 20 лет. Причина смерти игрока не сообщается.



«Мы обеспокоены внезапной смертью Луиса Охеды Суареса. «Лас-Пальмас» выражает глубочайшие соболезнования семье Суареса, его друзьям и болельщикам. Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Лас-Пальмаса» в «Твиттере».



Луис Охеда Суарес выступал за молодёжную команду «Лас-Пальмаса» два сезона — с 2017 по 2019 год.

Напомним, в феврале текущего года футболист молодёжной команды «Аталанты» Вилли Брасиано Та Би скончался от рака печени. Ивуарийскому игроку был 21 год. Футболист долго боролся с болезнью. Последние месяцы полузащитник провёл на родине, в Кот-д'Ивуаре.