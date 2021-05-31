Егор Бабурин вернулся в «Ростов» после аренды в «Краснодаре»

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин покинул «Краснодар» по истечении срока аренды, сообщает пресс-служба «быков».



Аренда 27-летнего футболиста в стане «быков» завершается сегодня, 31 мая. В связи с этим Егор возвращается в расположение клуба из Ростова-на-Дону.



«ФК «Краснодар» благодарит Егора Бабурина за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении краснодарского клуба.



Бабурин начинал карьеру в «Зените», откуда уходил в аренду в «Рубин», а в 2019 году перебрался в «Ростов». В начале этого года перешёл в «Краснодар» на правах краткосрочной аренды. В составе «быков» провёл два матча в Российской Премьер-Лиге — с «Тамбовом» (4:0) и «Динамо» (2:3). Всего в завершившемся сезоне голкипер принял участие в шести встречах чемпионата и пропустил семь мячей.

Новость по теме «Краснодар» расторг контракт с Евгением Марковым