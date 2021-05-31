Эриксен: уход Конте из «Интера» стал сюрпризом

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прокомментировал уход Антонио Конте с поста главного тренера миланской команды.



«Уход Конте из клуба стал настоящим сюрпризом, ведь мы только что стали чемпионами. У нас с ним всегда были хорошие отношения, но мы по-разному смотрели на футбол. Что касается моего будущего, я поговорю с руководством «Интера» после чемпионата Европы. Хочу играть на более атакующей позиции», — приводит слова Эриксена журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии. Ранее Конте работал в «Челси», сборной Италии, «Ювентусе», «Сиене», «Аталанте», «Бари» и «Ареццо».