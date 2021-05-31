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«Химки» объявили о возвращении Мирзова и Глушенкова в «Спартак»

«Химки» объявили о возвращении Мирзова и Глушенкова в «Спартак»
Михаил Рождественский
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«Химки» на своём официальном сайте сообщили об уходе ряда футболистов, выступавших за команду на правах аренды.

Нападающий Александр Долгов и защитник Арсений Логашов возвращаются в «Ростов». Также клуб покидают полузащитник Резиуан Мирзов и форвард Максим Глушенков — они отправятся в расположение «Спартака».

В завершившемся сезоне, ставшем для «Химок» первым после возвращения из Футбольной национальной лиги, команда заняла восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Игоря Черевченко набрали 45 очков, одержав 13 побед, потерпев 11 поражений и шесть раз сыграв вничью. Чемпионом в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Вторым финишировал «Спартак», третьим — «Локомотив».

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