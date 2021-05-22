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Министр спорта МО: «Химки» близки к продлению Брайана Идову и Дениса Глушакова

Министр спорта МО: «Химки» близки к продлению Брайана Идову и Дениса Глушакова
Павел Левкович
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» близки к продлению контрактов с защитником Брайаном Идову и полузащитником Денисом Глушаковым.

«Брайан Идову и Денис Глушаков являются базовыми игроками нашего клуба. Мы ориентированы на то, чтобы продлить и подписать с ними соглашения. Есть желание, как у них, так и у нас. Думаю, что никаких проблем не будет. Работа сейчас ведётся, с ними договариваются.

Брайану и Денису комфортно играть в «Химках» под руководством Игоря Геннадьевича и Сергея Вячеславовича. На данный момент могу сказать, что мы близки к договорённости с обоими футболистами», — сказал Роман Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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