Министр спорта МО: «Химки» близки к продлению Брайана Идову и Дениса Глушакова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» близки к продлению контрактов с защитником Брайаном Идову и полузащитником Денисом Глушаковым.



«Брайан Идову и Денис Глушаков являются базовыми игроками нашего клуба. Мы ориентированы на то, чтобы продлить и подписать с ними соглашения. Есть желание, как у них, так и у нас. Думаю, что никаких проблем не будет. Работа сейчас ведётся, с ними договариваются.



Брайану и Денису комфортно играть в «Химках» под руководством Игоря Геннадьевича и Сергея Вячеславовича. На данный момент могу сказать, что мы близки к договорённости с обоими футболистами», — сказал Роман Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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