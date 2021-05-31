«Барселона» объявила о подписании Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал игроком «Барселоны».

Пресс-служба каталонцев в «Твиттере» опубликовала фото аргентинца в форме сине-гранатовых.

Ранее стало известно, что 32-летний аргентинский футболист проходит углублённое медобследование перед переходом в стан каталонцев, а контракт Агуэро с «Барселоной» будет рассчитан до 2023 года.

Напомним, контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом. Английский клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. Нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года. Агуэро выиграл вместе с «Манчестер Сити» пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги. Агуэро провёл за «горожан» 390 матчей, в которых забил 260 голов и отдал 73 голевые передачи.