Кубок Америки перенесён из Аргентины в Бразилию
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Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был состояться в Аргентине, пройдёт в Бразилии. Об этом сообщается в «твиттере» Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Аргентина лишена права проведения турнира «в связи с нынешними обстоятельствами», однако точная причина не уточняется. Известно, что в стране в настоящее время имеет место вспышка коронавируса.
Ранее права провести турнир была лишена Колумбия. Причиной стали политические беспорядки и негативная эпидемиологическая картина в стране.
Кубок Америки стартует через две недели. В группе Север выступят Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор и Перу. В группу Юг попали Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай.
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