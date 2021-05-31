Кубок Америки перенесён из Аргентины в Бразилию

Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был состояться в Аргентине, пройдёт в Бразилии. Об этом сообщается в «твиттере» Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Аргентина лишена права проведения турнира «в связи с нынешними обстоятельствами», однако точная причина не уточняется. Известно, что в стране в настоящее время имеет место вспышка коронавируса.

Ранее права провести турнир была лишена Колумбия. Причиной стали политические беспорядки и негативная эпидемиологическая картина в стране.

Кубок Америки стартует через две недели. В группе Север выступят Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор и Перу. В группу Юг попали Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай.