Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок Америки перенесён из Аргентины в Бразилию

Кубок Америки перенесён из Аргентины в Бразилию
Максим Хрущ
Комментарии

Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был состояться в Аргентине, пройдёт в Бразилии. Об этом сообщается в «твиттере» Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Аргентина лишена права проведения турнира «в связи с нынешними обстоятельствами», однако точная причина не уточняется. Известно, что в стране в настоящее время имеет место вспышка коронавируса.

Ранее права провести турнир была лишена Колумбия. Причиной стали политические беспорядки и негативная эпидемиологическая картина в стране.

Кубок Америки стартует через две недели. В группе Север выступят Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор и Перу. В группу Юг попали Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай.

Новость по теме
Аргентину вслед за Колумбией лишили права провести Кубок Америки. До турнира две недели
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021